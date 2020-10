Tintin et les bijoux de la Castafiore : Patrice Leconte va adapter la BD au cinéma

Patrice Leconte est un habitué des comédies. En effet, le réalisateur à l'origine de grands succès tels que "Monsieur Hire", les "Bronzés" ou encore d'"Une chance sur deux" se lance un nouveau projet. Dans un entretien accordé à Nice-Matin il a fait part de son nouveau challenge, alors qu'il déclarait arrêter le cinéma il y a quelques années. Il s'agira de l'adaptation au cinéma de "Tintin et les bijoux de la Castafiore" d'Hergé. "Un jeune producteur est en train de dealer avec les États-Unis les droits des Bijoux de la Castafiore. Il m'a confié le projet et je trouve ça formidable ! Paramount France est collé au plafond de bonheur. Le projet est entre autres d'imaginer que le moindre rôle est tenu par quelqu'un de connu. On a notre Castafiore et Haddock" a-t-il déclaré.

des négociations compliquées

Mais pour l'instant, le projet est encore au point mort. Et pour cause, contacté par Le Figaro, Patrice Leconte a annoncé qu'il était encore en pleine négociation. "Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus, car les négociations sont pour l'instant au point mort. Et non pas avec les héritiers mais avec les Américains qui possèdent les droits".

L'ami de Johnny Hallyday a un peu de mal à comprendre pourquoi ces derniers mettent autant de temps à débloquer les autorisations. Quand le journaliste lui suggère qu'il s'agirait d'une belle aventure, Patrice Leconte réagit non sans enthousiasme : "Je suis d'accord. Vivement que ça se débloque".

Ce n'est pas la première fois que Tintin sera adapté sur grand écran puisque "Tintin et le mystère de la Toison d'or" en 1961 et "Tintin et les Oranges bleues" en 1964 avaient déjà été projetés dans les salles sombres.

