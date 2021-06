Tom Cruise dévasté : le tournage de Mission Impossible 7 encore interrompu

Nombreux ont été les secteurs à souffrir des conséquences de la pandémie mondiale. Le monde du cinéma n'a pas été épargné. Entre les tournages de film reportés et les événements annulés, l'industrie du 7ème art a été considérablement ralenti. Ce n'est pas Tom Cruise qui dira le contraire. Plusieurs de ses collaborateurs ont contracté la Covid-19, provoquant l'interruption du tournage de "Mission: Impossible 7". Et ce, pour la troisième fois ! La mauvaise nouvelle a été confirmée par Paramount Pictures dans un communiqué de presse envoyé à plusieurs médias. "Nous avons temporairement stoppé la production de "Mission: Impossible 7" jusqu'au 14 juin, à cause de résultats positifs de tests Covid lors de dépistages routiniers. Nous suivons tous les protocoles sanitaires et continuerons de suivre la situation", est-il notifié. La sortie en salles, prévue pour le 25 mai 2022, pourrait à nouveau être reculée.

Tom Cruise fou de rage

Le début du tournage de "Mission: Impossible 7" devait débuter en février 2020. Mais vu l'ampleur de la pandémie en Italie, les producteurs ont dû tout annuler. Malgré la construction d'un "village sans Covid" sur un ancien site de la Royal Air Force, au Royaume-Uni, Tom Cruise aurait pu croire que tout allait s'arranger. Mais parce qu'ils ne respectaient pas les gestes barrières, certains de ses collaborateurs, là aussi, ont contracté la Covid-19. Ce qui avait mis Tom Cruise dans une colère noire. "Nous créons des milliers d'emplois pour vous, bande d'enc****. Je ne veux plus jamais voir ça. Jamais ! Et si vous n'êtes pas virés et que je vous vois faire ça encore une fois, vous êtes virés. Si quelqu'un de cette équipe le fait, ça y est. Toi, toi et toi aussi. Et toi, ne refais plus jamais ça. Pas d'excuse. Vous pouvez vous en plaindre aux gens qui ont perdu leurs p*tains d'emplois parce que notre industrie s'éteint. Elle ne paiera pas pour leur nourriture ou l'éducation de leurs enfants. C'est avec ça que je dors chaque nuit. Le futur de cette p*tain d'industrie !", s'était agacé l'ex-conjoint de Katie Holmes. Ses paroles avaient été rendues publiques car un employé l'avait secrètement enregistré.

Par Matilde A.