Tom Cruise : sa nouvelle cascade pour Mission Impossible 7 impressionne les internautes

Ce n'est plus un secret pour personne, Tom Cruise est une tête brûlée. En effet, l'acteur tient à faire ses propres cascades dans les opus de Mission Impossible. Et à chaque fois, les fans de l'acteur sont impressionnés par ses réalisations.

Actuellement en plein tournage pour Mission Impossible 7, Tom Cruise n'a pas failli à sa réputation. Dans une interview accordée à Non Stop People en décembre dernier, l'acteur s'était confié sur ses cascades, et que les fans se rassurent, il ne compte pas s'arrêter là ! "J'aime ça ! Vous savez, c'est un privilège de faire ce que je fais. J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des plateaux de tournage, dans des bureaux de scénaristes, des studios d'enregistrement, et c'est la vie que j'ai toujours voulue. C'est ça que je veux, je veux divertir un public, je veux arriver à raconter des histoires à ce public, le mieux possible. Et je veux faire tout ce que je peux pour y arriver".

l'acteur impressionne toujours

Et il vient de le prouver. Ce lundi 7 septembre, une nouvelle vidéo vient d'être publiée sur Twitter par l'équipe du tournage. On voit l'ancien compagnon de Nicole Kidman sur une moto, à toute vitesse sur un pont qui donne…sur le vide ! L'acteur roule donc à toute allure, avant de se jeter littéralement dans le vide, sauvé in extremis par un parachute ! La vidéo postée il y a seulement quelques heures, vient de faire le tour du monde !

Les fans sont particulièrement impressionnés par la prouesse de l'acteur de 58 ans. Sur Twitter on a pu lire des commentaires tels que : "Tom Cruise… qui peut le stopper ? Je suis fasciné et inquiet par son habileté à mettre son corps à l'épreuve", "Tom Cruise, ce doux dingue drôlement doué !", "Tom Cruise est plus que jamais le King des scènes d'actions !"

Après s'être accroché à un avion, être monté sur le Burj Khalifa, avoir retenu sa respiration sous l'eau 9 minutes, Tom Cruise se jette d'une falaise en moto avec un parachute sur le tournage du prochain Mission : Impossible pic.twitter.com/bpapE4ZZet — We Love Cinema (@welovecinemafr) September 7, 2020

Par J.F.