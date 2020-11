Tomer Sisley en couple avec Sandra : rares confidences sur sa vie amoureuse

À l'occasion de la diffusion de la série Balthazar sur TF1, Tomer Sisley a accordé une longue interview à Paris Match. Il revient évidemment sur sa carrière et sur son nouveau projet fou aux côtés de Leonardo Dicaprio. Mais ce n'est pas tout, l'acteur se confie également sur la femme qui partage sa vie depuis trois ans. Cela fait plusieurs années maintenant que Tomer Sisley et Sandra vivent le parfait amour. Et pourtant, tout n'a pas toujours été tout beau, tout rose. Marié en 2017, le couple se connaît en réalité depuis plus de 20 ans. En effet, ils se sont rencontrés en 1999, mais après un an seulement de relation ils se séparent. "Elle est déjà la femme de ma vie mais je pars parce que je sens que quelque chose ne va pas. Je la quitte pour affirmer mes croyances en un amour absolu. Les zigzags ne m’intéressent pas. J’ai 25 ans, je morfle. Pendant un an, je tombe en dépression en attendant qu’elle me rappelle".

tomer sisley a trouvé "son âme soeur"

Tomer Sisley vit donc loin de Sandra pendant 17 ans. Chacun fait sa vie de son côté, intimement persuadé que l'autre a tourné la page. "Elle et moi pensions, à tort, que l’autre s’en foutait totalement". En 2017, lors de leur retrouvaille, Tomer Sisley ressent comme une évidence avec celle qu'il décrit comme "son âme soeur". "Nos cerveaux sont en fusion. Nous pensons souvent la même chose au même moment".

Depuis, ils ne se sont jamais quittés et forment ce qu'ils appellent "le Club des 5". Tomer Sisley a deux enfants de sa précédente relation avec Julie Madar, et Sandra a un garçon. "Ce que nos enfants voient, c’est un couple capable de s’engueuler et de se réconcilier aussi vite. Notre règle : on ne va jamais se coucher fâchés".

Par J.F.