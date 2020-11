Tomer Sisley : rares confidences sur sa rupture avec la mère de ses enfants

Avant de filer le parfait amour avec Sandra de Matteis, Tomer Sisley a partagé la vie de Julie Madar. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Liv Shaya née en octobre 2008 et Levin né en mai 2011. Après la naissance de son deuxième enfant, Tomer Sisley se sépare de Julie Madar. À cette époque, sa carrière fait déjà rougir. À tel point que l’acteur de 46 ans est approché à deux reprises par la production de la série à succès "Game of Thrones". En effet, l’acteur français a reçu deux propositions alléchantes et aurait pu interpréter le rôle de Dario Naharis ou celui d'Oberyn Martell. Mais, de peur de s’éloigner de ses enfants, Tomer Sisley a préféré décliner l’offre.

Une séparation difficile

"J'étais en pleine séparation de la mère de mes enfants et ça ne se passait pas très bien. Et je ne voulais pas me retrouver loin de mes enfants, j'avais très peur à cette époque-là qu'en partant en tournage loin, ça allait rompre le lien que j'avais avec mes enfants qui étaient en bas âge et je ne pouvais pas trop me le permettre", explique-t-il lors une interview accordée au magazine "Apollo" dans l’édition automne-hiver 2020-2021. Sa rupture avec Julie Madar fut si délicate que Tomer Sisley a dû faire un choix entre sa vie privée et sa carrière. Désormais, Tomer Sisley file le parfait amour avec Sandra de Matteis, maman d’un garçon prénommé Dino et né de sa relation avec le producteur Valéry Zeitoun. Tomer Sisley et Sandra de Matteis se sont mariés en novembre 2017. "Aujourd'hui, on est une vraie famille recomposée, je suis avec la femme de ma vie, ils ont passé beaucoup de temps avec papa donc ils savent que je suis là, que je les aime et que je me suis battu pour eux", conclut Tomer Sisley dans les pages d’"Apollo".

Par Matilde A.