Tonie Marshall : la réalisatrice est morte à l’âge de 68 ans

Tonie Marshall est décédée à l’âge de 68 ans. C’est son agente qui a fait part de la triste nouvelle à l’AFP ce jeudi 12 mars. Élisabeth Tanner a indiqué que la réalisatrice était morte des "suites d’une longue maladie". Actrice, réalisatrice et scénariste, l’artiste franco-américaine est la seule femme à avoir obtenu le César de la meilleure réalisation. Distinction obtenue en 2000 pour son film "Vénus beauté (institut)". Son long-métrage qui rapportait le quotidien d’un salon de beauté de quartier avait également décroché le César du meilleur scénario et celui du meilleur espoir féminin pour Audrey Tautou.

La réalisatrice est décédée des suites d’un cancer

Fille de l’actrice française Micheline Presle et du réalisateur américain William Marshall, Tonie Marshall avait débuté comme comédienne sous la direction de Jacques Demy en 1972 dans "L’Évènement le plus important depuis que l’homme a marché sur la Lune". Après de nombreux seconds rôles, notamment dans "Les Sous-doués" de Claude Zidi, elle passe derrière la caméra en 1990. Elle offre ainsi son premier rôle à Antoine de Caunes dans "Pentimento". Elle triomphe au César en 2000 grâce à son film "Vénus beauté (institut)". Maniant aussi bien le drame que la comédie, elle fait tourner Catherine Deneuve et William Hurt dans "Au plus près du paradis" (2002) puis Karin Viard, François Cluzet et Judith Godrèche dans "France Boutique" (2003). Nathalie Baye fut l’une de ses actrices fétiches. Elles ont collaboré 4 fois ensemble : dans "Enfants de salaud" (1996), "Vénus Beauté (Institut)" (1999), "France Boutique" (2002), "Passe-passe" (2008). Artiste engagée, Tonie Marshall avait rejoint le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes baptisé Fondation des Femmes.

