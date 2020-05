Tous en scène : quelles stars françaises sont au casting ? 

En 2016 sortait un film d’animation qui a remporté un grand succès à travers le monde, "Tous en scène". Dans ce long-métrage, un koala décide de lancer un concours de chant afin de sauver son théâtre à Los Angeles. Alors que cinq participants ont été retenus après des auditions, ils devront d’une façon ou d’une autre acquérir une confiance en soi et également le soutien de leurs proches. Et bien évidemment, le chant est très présent dans le film. Aux Etats-Unis, de nombreuses grandes stars ont doublé les personnages, à l’image de Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson ou encore Taron Egerton. Et en France, plusieurs stars sont au casting.

Patrick Bruel, Laurent Gerra…

En France, c’est Patrick Bruel qui double le personnage du koala Buster Moon, tandis que la chanteuse Jenifer interprète la truie Rosita. La voix française de l’acteur Neil Patrick Harris, Vincent Ropion, interprète la souris Mike, alors que Laurent Gerra se cache derrière la voix du cochon allemand Günther. Plusieurs chanteurs de l’émission The Voice sont également au casting. Ainsi, Elodie Martelet arrivée jusqu’aux demi-finales du programme de TF1 joue le rôle de la porc-épic rockeuse Ash, tandis que Sacha Perez aperçu dans The Voice 5 jusqu’aux battles interprété le gorille Johnny. Enfin, Chloé Renaud se cache derrière l’éléphant Meena. Face au succès du film, Universal a décidé de commander un deuxième opus à la société de production Illumination Entertainment. Si la suite du long-métrage devait arriver en décembre 2020, la date de sortie a été décalée au 2 juillet 2021 aux Etats-Unis. Reste à voir si Patrick Bruel ou encore Jenifer seront de la partie.

Par Alexia Felix