Valérie Lemercier : la bande-annonce de son film sur Céline Dion dévoilée

C'est un film que les fans de Céline Dion attendent avec impatience. En 2017, Valérie Lemercier faisait part de son souhait de réaliser une fiction inspirée de la vie de la chanteuse mondialement connue. Elle s'était confiée sur le projet, qui s'appelait à l'époque "Dis-moi Céline", dans les colonnes du Parisien : "J'ai écrit 'Dis-moi Céline', que je réaliserai à partir de l'automne prochain. Je suis fascinée par sa voix, mais aussi par son destin, le fait qu'elle soit la dernière de 14 enfants, son rapport avec sa mère, son histoire d'amour avec René... Ce sera un film drôle. Je demanderai son autorisation à Céline, mais je crois qu'elle a beaucoup d'humour et de dérision. Je jouerai le rôle de Céline Dion de 8 à 50 ans".

un film prometteur

Un film très sérieux selon Valérie Lemercier qui n'a pas du tout pour but de se moquer de la chanteuse. En promotion chez Yann Barthès dans l'émission "Quotidien", elle avait tenu à le rappeler. "J’ai écouté beaucoup Céline, et quand j’ai vu les obsèques de René, j’ai été très touchée par ses premiers pas sans lui. Moi je suis très premier degré, je ne me sens pas obligée de faire des vannes à la ville comme dans les films. Je dirais presque que Céline est plus clown que moi. Je l’adore et je ne me moque pas d’elle. Je pense ne pas la trahir. Céline, elle 'twiste' tous les problèmes, les petits et les grands, en un truc joyeux. J'aimerais être comme elle."

Il faudra patienter encore quelques semaines avant de découvrir ce fameux film. En attendant, les fans peuvent se consoler avec la première bande-annonce qui vient d'être dévoilée, et les images sont surprenantes !

