Valérie Lemercier : la sortie de son film sur Céline Dion "Aline" repoussée

Ce n'est plus un secret pour personne. Le cinéma est mis à mal depuis quelques mois maintenant. Et pour cause, avec la crise sanitaire de la Covid-19, les salles de cinéma restent portes closes. Et évidemment, cela a beaucoup d'incidence sur les sorties de films. Il n'est pas rare que la sortie d'un film soit reportée. C'est le cas notamment du premier film d'Alexandre Astier, "Kaamelott" qui devait sortir à la base le 29 juillet 2020, pour finalement être déclaré au 25 novembre de la même année, avant d'être reporté sine dine. Le quatrième volet d'OSS 117 "Alerte rouge en Afrique Noire", a lui aussi été repoussé au mois d'avril 2021, si les salles ne sont toujours pas fermées.

Une situation compliquée

Cela fait plusieurs mois maintenant que l'on entend parler du biopic sur Céline Dion réalisé par Valérie Lemercier, mais malheureusement, sa sortie est sans cesse repoussée. En octobre dernier, elle se confiait sur le sujet dans les colonnes du Parisien. "Je reçois des messages de condoléances par rapport à mon film, les gens viennent me voir avec des têtes d'enterrement. Mais on est comme tout le monde, même si le milieu du spectacle est très touché. Et puis, il vaut mieux que le film ne soit pas sorti plutôt qu'il sorte et que les salles ferment à ce moment-là". Ce mercredi 13 janvier, c'est Valérie Lemercier qui a fait une triste annonce concernant son film "Aline". Ce dernier vient d'être à nouveau repoussé et la réalisatrice a décidé d'anticiper, et pour cause, "Aline" sortira en salle en novembre 2021 !

Par J.F.