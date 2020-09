Valérie Lemercier : les internautes conquis par les premières images de son biopic sur Céline Dion

Valérie Lemercier s'est lancée un défi de taille il y a quelques mois. Elle annonçait qu'elle préparait le biopic de la chanteuse mondialement connue, Céline Dion. En 2018, elle se confiait déjà sur le projet au micro d'Europe 1. L'actrice y dévoilait quelques grandes lignes, notamment le fait qu'elle incarne la diva de "5 à 55 ans". Une prouesse qui avait interloqué de nombreux internautes qui ont eu peur que Valérie Lemercier tourne en dérision la chanteuse. Elle avait alors tenu à rassurer les fans de Céline Dion en assurant que le biopic, nommé Aline, serait très sérieux. "Moi je ne connais pas sa vie, son enfance, l’enfance de ses parents. C’est un parcours incroyable. Je suis très émue par son destin. Évidemment qu’il y a plein de choses drôles, mais ce n’est pas me moquer de Céline Dion. Pas du tout".

Ce lundi 31 août, Valérie Lemercier était invitée sur le plateau de Quotidien sur TMC afin de parler dudit film. La compagne de Mathias Kiss en a profité pour dévoiler l'affiche, mais également les premières images du film. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces dernières ont particulièrement bluffé les internautes, désormais plus qu'impatients de découvrir la suite. Sur Twitter, les réactions ont été nombreuses : "Cette BA est canon ! Elle promet un film plein de frissons et d'émotions. On sent que Valérie Lemercier aime, adore Céline Dion !", "Le film de Valérie Lemercier Aline sur la vie de Céline Dion a l’air dingue !" Ou encore "Hyper impressionnante la bande-annonce du film de Valérie Lemercier. J'ai adoré !". Même les internautes qui se montraient sceptiques semblent convaincus par la bande-annonce : "Bah oui, j'avais pas forcément envie de voir le film mais les images et le travail de Lemercier me donnent envie de voir le résultat".

