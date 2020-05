Vanessa Paradis au soutien de Johnny Depp accusé de violence par Amber Heard

Vanessa Paradis et Johnny Depp ont vécu une belle et longue histoire d’amour qui s'est terminée en 2012. De leur union sont nés deux enfants, Lilly-Rose et Jack. Alors que Johnny Depp est en guerre contre son ex-femme Amber Heard qui l’accuse de violences conjugales, l’acteur américain peut compter sur le soutien de la mère de ses enfants. En guerre contre le magazine The Sun qui le caractérisait de mari violent en avril 2018, Johnny Depp dément ces accusations qui émanent de son ancienne épouse. La star de "Pirates des Caraïbes" et Amber Heard ont divorcé début 2017 après un peu plus d’un an d’union. C’est alors que la parole de la mannequin et actrice s’était libérée. Elle évoquait à l’époque des années de violences "physiques et psychologiques". Des propos chocs qui nuisent à la réputation de l’acteur.

"Un homme et un père gentil, attentif, généreux et non-violent"

La guerre juridique n’est pas terminée. Une audience devait se tenir en mars dernier mais elle a été reportée à juillet en raison de l’épidémie de coronavirus. Et les avocats de Johnny Depp ont demandé à Vanessa Paradis de témoigner. Dans un témoignage écrit, celle qui est désormais mariée à Samuel Benchetrit confiait : "Je connais Johnny depuis plus de 25 ans. Nous avons été ensemble pendant 14 ans et nous avons élevé nos deux enfants ensemble. (…) Pendant toutes ces années, Johnny a été un homme et un père gentil, attentif, généreux et non-violent". Puis elle précise que son ex-époux n’a "jamais été violent" envers elle. Les avocats de Johnny Depp ont également fait savoir qu’ils souhaiteraient présenter de témoignage de Winona Ryder, petite-amie de l’acteur dans les années 1990 qui confirme les dires de Vanessa Paradis.

Par Non Stop People TV