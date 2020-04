Veronique Genest : Confinée, elle s'inquiète pour son avenir financier

Le confinement n'est facile pour personne. Outre l'enferment qui peut peser sur le moral de certains, l'aspect financier peut être également très compliqué. En effet, de nombreux secteurs sont mis à mal durant cette crise sanitaire sans précédent. Que ce soit le secteur de la restauration, qui ne voit pas le bout du tunnel ou celui de la culture, l'année 2020 sera particulière.

Et personne n'échappe à la règle. Pas même les célébrités. Beaucoup d'entre elles ne peuvent pas exercer leur métier. Des tournages annulés, des concerts reportés ou des théâtres fermés, cela a forcément de grosses conséquences économiques.

un confinement qui coûte cher

Dans une interview accordée à France Dimanche, l'actrice Veronique Genest s'est confiée sur sa vie en confinement et sur l'avenir qui semble assez flou. "Je me réjouissais d'en commencer un autre début juin, Betty's family, au théâtre La Bruyère à Paris. Mais là je pense qu'on est plutôt partis sur mi-juin, voire juillet et encore si tout va bien….sinon ça va commencer à devenir financièrement très compliqué" explique-t-elle.

L'interprète de Julie Lescaut qui a perdu son frère, ajoute ensuite : "Nous artistes, lorsqu'on ne travaille pas, plus aucun sou ne rentre...et nous n'avons aucune assurance". Elle peut cependant compter sur le soutien de son mari et son fils : "Avec mon mari ça ne change pas beaucoup, vu qu'on se supporte depuis plus de 30 ans. Si, je dirais qu'on s'engueule même un peu moins en ce moment !"

Par J.F.