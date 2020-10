Véronique Genest en deuil : son ami et acteur Yann Epstein s’est suicidé

Très active sur les réseaux sociaux, Véronique Genest partage quotidiennement ses coups de gueule, ses joies mais aussi ses peines. Dans la soirée du lundi 12 octobre 2020, l’actrice de 64 ans a annoncé une bien triste nouvelle à ses abonnés sur Twitter. Véronique Genest a perdu un être qui lui était cher : Yann Epstein. Ami de longue date, l’acteur s’est donné la mort en se tirant une balle dans la tête, comme l’indique Véronique Genest dans un tweet. "Mon pote Yann Epstein vient de se tirer une balle dans la tête. Il était au bout du rouleau. Putain de métier, putain de vie. C'était un super mec ! Je suis dévastée", a publié la comédienne.

Yann Epstein "au bout du rouleau" après 24 ans de carrière

Véronique Genest et Yann Epstein ont joué ensemble dans la série "Julie Lescaut" en 2012. Il tenait le rôle du docteur Uzan. Yann Epstein a tourné dans pas moins de 8 films et séries, en 24 ans de carrière. En 2000, les amateurs du grand écran ont pu le voir dans "Marie-Line", de Mehdi Charef, avec Muriel Robin avant de le retrouver un an plus tard dans "Wasabi - la petite moutarde qui monte au nez" aux côtés de Jean Reno. Plus récemment, Yann Epstein avait décroché un rôle dans la saison 1 de la série "Les vivants et les morts", de Gérard Mordillat, avec Thibault de Montalembert. La disparition de Yann Epstein a été confirmée par ses enfants sur son compte Instagram. "Cher(e)s ami(e)s, Nous (ses enfants) sommes réunis aujourd’hui et c’est dans une immense peine que nous vous annonçons le décès de notre père Yann Epstein. Toutes les personnes bienveillantes, qui l’aimaient et le respectaient sont invitées à s’exprimer ici, ou nous contacter en message privé. C’est le moment de lui/nous envoyer toutes les pensées, prières, amour qui vous habitent pour raccompagner son âme vers sa destination... sa source. Merci. #rideau", ont-ils posté.

Par Matilde A.