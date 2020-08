Victoria Abril : l'incroyable histoire de son père "mort deux fois"

M6 diffuse ce lundi le film "Mince alors !". L'occasion de découvrir ou redécouvrir cette comédie réalisée parCharlotte de Turckheim, sortie en 2012. Cette dernière raconte l'histoire de Nina, une jeune femme, jolie et ronde qui sort avec un homme qui n'aime que les filles minces. Pour tenter de séduire à nouveau l'homme qu'elle aime, elle accepte à contrecoeur le cadeau plutôt insolite qu'il lui a fait : une cure d'amaigrissement à Brides-les-Bains.

Victoria Abril est une habituée des comédies, mais pendant quelques années, c'est dans la série Clem, qu'elle a quitté depuis, que l'on retrouve l'actrice. C'est à cette occasion que Thierry Ardisson l'avait reçue sur le plateau de "Salut les Terriens" en 2016. Et en plus de se confier sur son avenir et sa carrière, l'actrice avait fait une étrange révélation personnelle concernant son enfance. Elle avait en effet révélé que sa mère était "fille de salle dans un hôpital" et que son père était mort. Enfin, c'est ce qu'elle pensait jusqu'à ce que sa grand-mère lui avoue sur son lit de mort que ce dernier était bel et bien vivant et qu'il vivait à Madrid.

"Il est mort deux fois"

Victoria Abril a donc décidé de le retrouver coûte que coûte. Malheureusement, celle qui est brouillée avec Laurent Gamelon est arrivée trop tard. Elle a réussi à retrouver sa trace mais ce dernier venait de mourir quelques semaines plus tôt, et pour de vrai cette fois-ci. "Il est mort deux fois", confiait-elle à Thierry Ardisson en 2016. "Ça m'a pris une demi-heure à découvrir petit à petit cette photo. Parce que tu sais, quand tu vois ton père d'un coup... Normalement tu as toute la vie pour t'habituer à sa gueule et l'aimer. Mais là, quand tu le vois d'un coup, je me suis dit 'il faut que ça dure, il faut que j'y aille petit à petit, pour voir ses couleurs, sa peau, son front, ses sourcils, ses yeux, son nez...' Il n'y a que le nez qui me ressemble" avait-elle conclu.

Par J.F.