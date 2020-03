Vincent Cassel accusé de racisme, pourquoi son hashtag negrophile4life ne passe pas

Vendredi dernier a eu lieu la 45e édition des César 2020. Un évènement organisé à la salle Pleyel en présence de nombreuses personnalités du cinéma français. Si la cérémonie a été perturbée par des féministes opposées aux 12 nominations du film "J'Accuse" de Roman Polanski, Florence Foresti a fait le show en tant que maîtresse de cérémonie. La soirée a aussi été marquée par le discours de la comédienne Aïssa Maïga au cours duquel elle a souligné le manque de diversité dans le milieu du cinéma.

Elle s'est aussi directement adressée à Vincent Cassel, présent dans la salle. "Depuis deux décennies, à chaque fois que je me retrouve dans une grande réunion du métier, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Enfin, j'en ai oublié un, c'est Vincent Cassel. C'était toi le renoi du cinéma français avant la diversité ! Je te mets dans le quota ou pas ?" lui a-t-elle lancé. Une blague à laquelle le comédien a réagi en disant : "Je n'ai pas compris".

Critiqué pour sa réaction au discours de la comédienne Aïssa Maïga, Vincent Cassel a tenu à rebondir sur Instagram. Ainsi, il a posté un cliché sur lequel "on voit le blouson de sa maison de production 'Kourtrajmé', auréolée des 4 Césars remportés par leur film phare du moment, 'Les Misérables', adaptation du roman de Victor Hugo par Ladj Ly", ont précisé nos confrères du site blastingnews.com. Mais c'est surtout l'un des hashtags utilisés par le mari de Tina Kunakey qui a suscité la polémique sur Twitter, à savoir #negrophile4life.

Depuis, l'acteur s'attire les foudres des internautes. Certains l'accusent même de racisme. "Vincent Cassel qui finit sa publication par negrophile 4 Life, je ne m'en remets pas. Il est complètement malade", a posté un internaute. "Le culot de Vincent Cassel quand même, je n'en reviens pas", a continué un autre. Le réalisateur Ladj Ly a lui aussi été critiqué pour avoir commenté la publication de Vincent Cassel (voir tweets ci-dessous).

La facilité avec laquelle Vincent Cassel balance le hashtag « #negrophile4life » prouve que la revendication racisée, et plus particulièrement noire dans ce cas (et dans bcp d’autres), a peu de valeur. Il y a encore du chemin à effectuer avant d’être écouté et respecté.