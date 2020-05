Vincent Cassel apparaît tête bandée et très amoché après son accident de scooter

Mercredi 20 mai, Vincent Cassel a eu un accident de scooter dans la commune d'Arbonne. L'acteur a dû être transporté à la polyclinique Aguilera de Biarritz car il souffrirait d’une blessure au visage. Le lendemain, le mari de Tina Kunakey a donné de ses nouvelles aux internautes sur son compte Instagram. Finalement plus de peur que de mal. L'acteur a publié une story sur son compte Instagram pour dire qu'il allait bien. Sur un fond noir il écrit "Tout va bien, je suis en vie. Merci" A cela il ajoute trois émoticônes : un biceps, une tête bandée et un bisou.

"Ne jamais donner de coup de tête à un rhino"

Ce vendredi 22 mai, il a publié une nouvelle story. Cette fois-ci il s'agit d'une vidéo dans laquelle on le voit la tête bandée et les yeux très cernés. Il a l'air très fatigué. Mais l'acteur n'en oublie pas pour autant de sourire et note avec humour : "Ne jamais donner de coup de tête à un rhino". On ne connaît toujours pas exactement les circonstances de l'accident, tout juste sait-on qu'il est sorti de la polyclinique dans la soirée de mercredi.

Depuis l'annonce du confinement, Matthieu Kassovitz, sa femme Tina Kunakey et leur fille Amazonie sont partis habiter le sud-ouest. L'acteur de 53 ans possède une maison sur la côte basque. Pratique, cela lui permet de s’adonner à sa passion, le surf. S'il a choisi de passer le confinement dans le sud-ouest, c’est également pour se rapprocher de Monica Bellucci qui y vit avec ses deux filles, Deva et Léonie, nées de son union avec Vincent Cassel.

Par Mélanie C.