Vincent Cassel : cette tendre déclaration d'amour à Tina Kunakey

C'est sans aucun doute l'un des couples les plus glamour du moment. Et depuis cinq ans, les amoureux semblent vivre le parfait amour. Mariés il y a quelques années, l'acteur et le mannequin ont accueilli une petite fille, Amazonie. Sa deuxième fille puisque Vincent Cassel a déjà eu un enfant de sa précédente relation avec Monica Bellucci, Deva, âgée de 15 ans. Et la jeune femme a fait parler d'elle il y a quelques jours. En effet, elle a été accusée d'avoir succombé à la chirurgie esthétique alors qu'elle est adolescente. Alors qu'elle partageait une photo d'elle en noir et blanc et elle ne s'attendait pas à s'attirer les foudres d'un internaute. Ce dernier a commenté : "Pourquoi n’êtes-vous pas à l’aise avec vous-même ? Vous étiez jolie avant l’opération, vous n’avez pas besoin d’imiter votre mère et de lui voler son identité. Vous feriez mieux d’être vous-même et de trouver votre place. Concentrez-vous sur votre talent et soyez une bonne actrice comme votre légende de père et cessez de vous conduire comme une adulte. Agissez comme une adolescente, car vous n’êtes qu’une adolescente".

un bel anniversaire !

La jeune femme ne s'est pas laissé faire et a immédiatement réagi : "Mes lèvres ont grossi comme tout le reste de mon corps parce que c'est comme ça que l'être humain fonctionne !" Avant d'inviter l'internaute à "réfléchir avant de partager des rumeurs idiotes sur les jeunes personnes".

Et ce vendredi 31 juillet, c'est une autre photo qui a été très commentée. Il s'agit d'une postée par Vincent Cassel, récemment victime d'un grave accident de scooter. En effet, il fête ce vendredi ses 5 ans avec le mannequin Tina Kunkey. Il lui a donc fait une belle déclaration sur Instagram en postant une photo de sa belle sur Instagram, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils rayonnent !

Par J.F.