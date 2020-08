Vincent Cassel et Tina Kunakey : des photos inédites de leur mariage dévoilées

Après dix-huit ans d’amour, Vincent Cassel a rompu en 2013 avec l’actrice italienne Monica Bellucci, également mère de ses deux filles Deva et Léonie. Deux ans plus tard, l’acteur rencontre le mannequin Tina Kunakey. Le coup de foudre opère entre Vincent Cassel et la jeune femme de 23 ans. À tel point que Vincent Cassel la demande en mariage. Les deux tourtereaux ont célébré le plus beau jour de leur vie le 24 août 2018. C’est à la mairie de Bidart, dans les Pyrénées-Atlantique, que Vincent Cassel et Tina Kunakey se disent oui devant un parterre d’invités. Étaient présents les parents de Tina Kunakey, ainsi que son petit frère, Zakari Kunakey, devenu mannequin à son tour. De nombreuses célébrités se sont rendues à la cérémonie, parmi lesquelles le comédien Gilles Lellouche, l’actrice Leïla Bekhti, l’humoriste Elie Semoun ainsi que le nageur Florent Manaudou.

Vincent Cassel et Tina Kunakey radieux

Pour son mariage, Tina Kunakey avait misé sur une robe bustier blanche créée par l’Américaine Vera Wang. Le mannequin arborait un décolleté plongeant qui lui allait à ravir. Du côté de Vincent Cassel, le look était plutôt décontracté. Vêtu d’un costume blanc cassé et d’une chemise couleur lilas, Vincent Cassel se montrait radieux au bras de son épouse. Deux ans jour pour jour après le mariage du couple, des photos de Vincent Cassel et Tina Kunakey pendant le plus beau jour de leur vie ont été dévoilées sur Instagram. On peut voir les deux tourtereaux plus amoureux que jamais, en train de s’embrasser ou de se tenir la main, applaudis par leurs proches. Deux ans plus tard, c'est toujours l'amour fou entre Vincent Cassel et son épouse. Parents de la petite Amazonie, née en 2019, ils ont été aperçus cet été à la plage échangeant un tendre baiser.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TOP. (@cam_mood) le 24 Août 2020 à 6 :09 PDT 24 Août 2020 à 6 :09 PDT

Par Matilde A.