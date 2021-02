Vincent Cassel et Tina Kunakey : ils dévoilent le secret de leur couple

Tina Kunakey et Vincent Cassel sont amoureux comme au premier jour. Toujours aussi complices, l’acteur et le mannequin ne se quittent jamais. Un duo a toute épreuve qui a su affronter un premier confinement en mode famille passé dans le Sud-Ouest de la France avec Monica Bellucci, la première épouse du comédien. Dans un entretien accordé à Madame Figaro, le couple s’est confié sur son secret pour faire durer sa relation. "Professionnellement, on ne se marche pas sur les pieds ! On est assez complémentaires, je crois", a commencé par expliquer celui qui a joué dans "Hors normes", "L’empereur de Paris" ou encore "La Haine". "Très fusionnels", ils ne restent "jamais séparés longtemps".

"Un couple, quand on a envie que ça marche bien… ça marche bien !", a ajouté Vincent Cassel. Tous deux égéries de la marque française The Kooples le temps d'une collection capsule pensée par Tina Kunakey, cette dernière a expliqué que son inspiration n'était autre que son mari. "C'est la première fois que je conçois une ligne de vêtements. Cette collection capsule pour The Kooples, je l'ai vraiment élaborée en pensant à Vincent. Pas pour le relooker, il n'en a pas besoin. Je l'ai imaginée en pensant à lui, mais surtout à moi ! Je lui pique tout le temps ses fringues !", a-t-elle dévoilé.

Vincent Cassel, un homme entouré de "femmes fortes"

Papa de trois filles Deva, Léonie et Amazonie (les deux premières sont nées de son idylle avec Monica Bellucci, NDLR), l’acteur entouré de femmes a expliqué se sentir "entre le roi et l'esclave, cela dépend des moments, mais j'adore ça !" Avant de poursuivre : "Mes trois filles ont pour modèles des mères 'fortes', des femmes qui ne se laissent pas faire, qui sont indépendantes et actives. En tant que père, il n'y a rien de didactique dans mon approche de l'éducation de mes filles, chacune est par ailleurs très différente".

Très proche de son ex-compagne, c’est avec elle, leurs filles et sa nouvelle épouse qu’il a passé le premier confinement au Pays-Basque. "Si, vraiment, on veut donner du sens à cet épisode (la crise sanitaire, ndlr), peut-être sommes-nous en train de redécouvrir des choses simples, parfois négligées, qui sont pourtant si essentielles dans nos vies. Et les fondamentaux : la famille, l’amitié, l’amour”, expliquait déjà Monica Bellucci à Madame Figaro en avril 2020.

