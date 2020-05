Vincent Cassel victime d’un accident de scooter donne de ses nouvelles

Mercredi 20 mai, le quotidien Sud-Ouest révélait que Vincent Cassel était victime d’un accident de la route. Selon le site internet du journal, il aurait fait "une vilaine chute" alors qu’il était au volant de son scooter dans la commune d’Arbonne. Les causes et les circonstances de l’accident ne sont pas précisées. Sud-Ouest relate que l’incident se serait déroulé en fin d’après-midi et que Vincent Cassel a été transporté à la polyclinique Aguilera de Biarritz car il souffrirait d’une blessure au visage. Mais pas de panique, le mari de Tina Kunakey a donné de ses nouvelles aux internautes sur son compte Instagram. Finalement plus de peur que de mal.

Il donne de ses nouvelles en story

C’est via une story Instagram que Vincent Cassel s’est exprimé ce jeudi 21 mai. Sur un fond noir il écrit "Tout va bien, je suis en vie. Merci" A cela il ajoute trois émoticônes : un biceps, une tête bandée et un bisou. L’acteur a passé le confinement au Pays Basque où il vit une partie de l’année et où il s’est marié avec Tina Kunakey en août 2018. Quand il n’est pas au Brésil où il réside, l’acteur de 53 ans passe du temps dans sa maison sur la côte Basque de la France. Cela lui permet de s’adonner à sa passion, le surf. C’est également dans cette partie de la France que Monica Bellucci a choisi de se confiner avec ses deux filles, Deva et Léonie, nées de son union avec Vincent Cassel. Ainsi, l’acteur de "La Haine" a pu profiter de toute sa famille réunie car sa femme et leur fille Amazonie étaient bien évidemment confinées avec lui.

Par Valentine V.