Vincent Dedienne violemment critiqué par François Rollin : "La notoriété lui a fait tourner la tête" (Exclu vidéo)

Depuis la rentrée, Jordan de Luxe présente quotidiennement son émission "L'instant de Luxe" dans laquelle il reçoit des personnalités pour discuter avec elles de son actualité, mais aussi de sa vie privée. Ainsi, depuis son retour la chaîne, le présentateur a recueilli les confidences de Clara Morgane, qui a expliqué pourquoi elle protégeait sa famille des médias. Pascal Soetens avait aussi poussé un coup de gueule sur le plateau lors des annonces du gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il avait alors lâché qu'il refusait de fermer sa salle de sport. "Si je ferme là, maintenant, je coule mon business" disait-il.

Jordan de Luxe a aussi recueilli des témoignages forts, comme celui prononcé par Ghislaine Arabian sur les violences conjugales qu'elle a subies. Il m'a jeté dans les escaliers, c'était terrible. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur d'une situation", expliquait-elle.

"On s'est éloigné"

Ce lundi 23 novembre, c'est avec François Rollin que Jordan de Luxe a débuté sa semaine d'interviews dans "L'Instant de Luxe". Pendant cet entretien, l'acteur n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Vincent Dedienne avec lequel il a travaillé il y a quelques années sur son spectacle "S'il se passe quelque chose", qu'il a co-écrit et mis en scène. "Il a un peu disparu des radars pour moi. Il fait partie des gens à qui la notoriété très soudaine et le succès fulgurant a un petit peu tourné la tête. C'est mon avis, ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde", a-t-il lâché.

Jordan de Luxe a voulu en savoir plus sur cette brouille. "On s'est pas pris la tête, on s'est éloigné. Il a un peu changé de planète. Ça ne m'inquiète pas parce que j'ai déjà connu ça avec d'autres et je sais que tout ça, ça redescend", a-t-il continué. Et de préciser qu'il a essayé de le recontacter. "Manifestement, il n'est pas partant", a-t-il dit. Pour rappel, Vincent Dedienne a été découvert par la bande de Laurent Ruquier. Un ami que l'acteur a en commun avec François Rollin. "Comme c'est moi qui ait offert Vincent Dedienne à Laurent Ruquier et inversement. J'ai même sollicité Laurent pour produire le spectacle (...) Il est très bien produit par Laurent Ruquier. J'ai des petites nouvelles de temps en temps", a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV