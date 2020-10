Virgine Efira boycottée par certains acteurs au début de sa carrière

Virginie Efira est une actrice aujourd'hui reconnue. Elle est d'ailleurs à l'affiche du nouveau film d'Albert Dupontel, "Adieu les cons", qui sortira le 21 octobre. Samedi, elle était invitée dans "50 minutes Inside" qui lui a consacré son portrait de la semaine. La Belge est revenue sur ses débuts à la télévision dans "La Nouvelle Star" sur M6. Même si la compagne de Niels Schneider ne regrette pas son passé en tant qu'animatrice, ce dernier a bien failli lui porter préjudice dans sa carrière de comédienne. En effet, cataloguée comme "animatrice de télé-réalité" certains acteurs n'ont pas hésité à la boycotter. "Au départ, on ne voulait pas trop me recevoir, parce que n'était pas les mêmes cadres et je comprends assez bien. C'est pas parce que quelqu'un anime plus ou moins correctement une émission qu'il va pouvoir déployer des trésors dans le jeu", confie Virginie Efira.

des débuts compliqués

Après quelques années de galère, Virginie Efira, qui a fait part de son inquiétude face au couvre-feu, décroche son premier rôle dans "Le siffleur", aux côtés de Thierry Lhermitte. Les portes du cinéma s'ouvrent presque à elle. Le réalisateur Nicolas Cuche la choisit pour "La chance de ma vie" et elle donnera la réplique à François-Xavier Demaison. Mais malgré l'envie du réalisateur, ce dernier a du mal à l'imposer. Interrogé par l'équipe de "50 minutes Inside", il raconte : "Il y avait des comédiennes beaucoup plus connues et beaucoup plus 'bankables' à l'époque à qui on a très certainement proposé le film et qui ont refusé le rôle. Le nom de Virginie est arrivé. Je pense qu'il n'y avait pas d'excitation énorme autour de ça. Mais en tous les cas, on s'est dit, ça vaut le coup de la rencontrer et d'essayer. Et après une fois qu'elle était choisie, il fallait trouver le personnage masculin et là c'était pas si facile, parce qu'elle avait encore cette image de présentatrice télé. Ils ne voulaient pas servir la soupe ou être associés à l'image qu'elle avait à l'époque".

Par J.F.