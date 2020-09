Virginie Efira bientôt de retour à la télévision ? Elle en dit plus

Virginie Efira continue son parcours au cinéma. Alors que l’actrice enchaîne les rôles sur le grand écran, ses fans peuvent la découvrir dans son tout dernier rôle dans Police, sorti le 2 septembre dernier. A cette occasion, Virginie Efira a accordé un entretien à Télé Star. L’occasion pour elle de se confier sur une possible nomination aux César : "Je ne me suis jamais dit : "Si je gagne un césar, c'est que j'ai réussi ma carrière". Ou si j'habite dans une grande maison avec mon amoureux (Niels Schneider, ndlr), c'est que j'ai réussi ma vie. Je m'engouffre dans les portes que la vie m'ouvre, tout en essayant d'accepter celles qui se ferment. Le chemin, à mon sens, importe plus que la destination". Virginie Efira a profité de cet entretien pour révéler si elle serait prête à faire son retour dans les médias.

Les confidences de Virginie Efira

Malheureusement pour les fans de l’actrice, elle ne compte pas revenir à la télévision puisque le petit écran ne lui manque pas : "Du tout. Et si je devais revenir sur un média, ce serait plutôt à la radio. Le soir, j'ai pris une drôle d'habitude : je m'endors en écoutant des podcasts comme Les Chemins de la philosophie". Virginie Efira révèle même qu’elle trouve plus de plaisir dans les rôles au cinéma : "Je venais de la télé. On m'a donc, au début, proposé des divertissements que j'ai tournés avec plaisir. Puis est arrivé Victoria, où la réalisatrice Justine Triet a éclairé les multiples facettes de ma personnalité, y compris mes angoisses.C'est exactement ce dont je rêvais".

Par Alexia Felix