Virginie Efira en couple avec Niels Schneider : ce que le confinement a changé entre eux

Virginie Efira est une femme amoureuse ! En couple avec l’acteur Niels Schneider, la comédienne franco-belge s’est confiée dans les colonnes de Marie-Claire sur cette idylle qui n’est plus un secret pour personne. Une belle histoire qui a commencé en 2018 sur le tournage du film "Un amour impossible" qui a survécu au confinement.

Une parenthèse enchantée passée à Paris avec son compagnon franco-canadien et sa fille Ali que l’actrice de 43 ans semble avoir appréciée. "Pendant longtemps, lui et moi, on ne se voyait qu'entre deux tournages, alors plutôt que de regarder des oeuvres de fiction, on se regardait l'un l'autre. Là, il n'y a plus de tournages (l'interview a été réalisée au mois d'août, NDLR), on est tout le temps ensemble, alors on voit des films", a-t-elle confié.

Le quotidien de Virginie Efira et Niels Schneider pendant le confinement

Une autre conséquence du confinement, "ce sont aussi toutes ces séries qu'on a regardées, alors que pendant vingt ans ma culture, en la matière se résumait à 'Twin Peaks' ! Du coup, ces dîners de couple qui auparavant me déprimaient, où les uns demandent aux autres 'et vous, alors, sur quelle série vous êtes en ce moment gnagnagna ?', eh bien moi aussi j'y viens !".

Entre deux films et séries, Virginie Efira et Niels Schneider se sont trouvés des drôles de points communs notamment pour le travail manuel. Amusée, elle a confiée : "En ce moment on est plutôt sur le bricolage, une conséquence du confinement. On se demande s'il faut forer ceci, percer cela".

Par C.F.