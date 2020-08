Virginie Efira en couple : retour sur sa vie amoureuse

Ce n’est un secret pour personne. Virginie Efira est en couple avec l’acteur Niels Schneider. Les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis près de trois ans maintenant. Virginie Efira et Niels Schneider se sont rencontrés sur le tournage du film "Un amour impossible". Visiblement pas si impossible que ça ! Très discret sur sa relation avec l’ancienne animatrice de "La Nouvelle Star", Niels Schneider s’était laissé aller à quelques confessions sur le plateau de "Je t’aime etc". Invité du programme de France 2 animé par Daphné Bürki pour la promotion de son film "Revenir", Niels Schneider était revenu sur son coup de foudre pour Virginie Efira. "Il y a tellement de choses qui se passent à l’intérieur. Et il y a un décalage avec ce qu’il se passe réellement", avait-il expliqué avant de poursuivre : "J’étais persuadé qu’on allait avoir une histoire et en même temps, dès que j’étais à côté d’elle, c’était la panique". Quant à Virginie Efira, elle avait confirmé son bonheur avec Niels Schneider dans les colonnes de Vogue : "En ce moment, je suis la plus grande amoureuse du monde".

Maman d’une petite fille de 7 ans !

Avant de couler des jours heureux avec l’acteur de 33 ans, Virginie Efira a partagé la vie de Patrick Ridremont. Mariés en 2002, après deux ans de vie commune, Virginie Efira et le comédien-producteur se séparent en 2005 sans divorcer. Ce n’est que quatre ans après, sur le plateau de "Panique dans l’oreillette", que Patrick Ridremont fait signer les papiers du divorce à l’actrice, sur le ton de l’humour. Plus tard, Virginie Efira refait sa vie avec le réalisateur Mabrouk El Mechri qu’elle rencontre en 2012. Le couple a eu une fille, prénommée Ali et née en 2013. Un an après la naissance de la petite Ali, Virginie Efira et Mabrouk El Mechri décident de ne plus habiter sous le même toit. Une indépendance qui plaisait bien à Virginie Efira. "Cela me convient. Je peux être seule avec ma fille. Je peux être seule sans elle, et pour moi, la solitude choisie est nécessaire et plaisante", disait-elle dans les colonnes de "Elle".

Par Matilde A.