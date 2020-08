Virginie Efira : les conséquences du confinement sur son couple avec Niels Schneider

Elle est sur tous les fronts. L’ancienne animatrice de la Nouvelle Star devenue actrice de renom, incarnera d’abord une policière quelque peu perdue dans "Police" d’Anne Fontaine avant d’être à l’affiche du prochain film d’Albert Dupontel, "Adieu les cons". Virgine Efira s’est confiée au Journal du Dimanche le 30 août dernier. Premier soulagement pour la comédienne, elle a terminé de tourner "En attendant Bojangles" (adaptation du roman d’Olivier Bourdeaut) réalisé par Régis Roinsard trois jours avant le confinement. Elle revient ensuite sur cette période inédite vécue par les Français. L’occasion de faire quelques confidences sur son couple avec l’acteur Niels Schneider…

"C’était un bon test"

Si Virginie Efira et Niels Schneider sont en couple, ils sont très discrets sur leur relation. Alors qu’ils enchaînent les tournages, les deux acteurs ont dû faire une pause forcée dans leurs emplois du temps chargés pendant le confinement. L’occasion de passer du temps ensemble "à Paris et sans terrasse" comme le raconte Virginie Efira au Journal du Dimanche. "La nature et le mouvement m’ont manqué mais, quitte à être enfermée, je préférais être avec ceux qui me sont le plus proches, ma fille et mon ami". Et à propos du confinement elle révèle les conséquences sur son couple, "Pour le couple c’était un bon test et j’ai l’impression que, de notre côté, on ne s’est pas trop mal débrouillés".

Puis elle évoque la gestion du quotidien. Virginie Efira et Niels Schneider étaient avec Ali, la fille de 7 ans que l’actrice a eu avec le réalisateur Mabrouk el Mechri. Et il a fallu s’adapter pour faire l’école à la maison. "Comme tout le monde, je suis passée par tous les états : l’enivrement de la répétition, la découverte que je n’ai pas les compétences ou la patience pour être enseignante" reconnaît l’actrice.

Par Valentine V.