Virginie Efira : son inquiétude pour le cinéma face au couvre-feu

Les conséquences du couvre-feu en Île-de-France et dans huit métropoles à partir de ce samedi 17 octobre entre 21 heures et 6 heures, inquiètent de nombreux restaurateurs ainsi que le monde de la culture. Si les émissions de télévision s'adaptent à la situation, les théâtres et les cinémas ne vont plus pouvoir accueillir de spectateurs en soirée. A la suite de l'annonce d'Emmanuel Macron, la Fédération nationale des cinémas (FNCF) a partagé son inquiétude dans un communiqué : "En empêchant l'organisation des séances du soir, ce dispositif va fragiliser terriblement l'activité des cinémas de la plupart des grandes villes de France".

"Ca nous arrange pas totalement"

Dans un contexte où il y a un risque de voir certains films déprogrammés, Virginie Efira, à l'affiche du dernier film d'Albert Dupontel, "Adieu les cons", devant sortir le 21 octobre en salles, a partagé ses interrogations sur RTL ce jeudi 15 octobre. "Disons que ça nous arrange pas totalement hein ! Voilà, pour utiliser un petit euphémisme", a lâché l'actrice en expliquant "qu'il va y avoir des discussions interprofessionnelles qui vont avoir lieu cet après-midi et que des décisions vont être prises". Avec humour, Virginie Efira a alors proposé une amusante solution pour pallier au couvre-feu. "À partir du moment où il faut être chez soi à 21 heures, ça veut dire qu'il n'y a pas de séance le soir. Alors moi j'aimerais bien qu'on démarre tous à 4 heures du matin la journée. Petit-déjeuner, ensuite le déjeuner on le met à 6 heures...", a suggéré l'actrice dans ce contexte qui fragilise de nouveau le secteur de la culture très touché par la crise sanitaire.

Par Marie Merlet