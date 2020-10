Virginie Ledoyen : Que devient l’actrice de 43 ans ?

Casting fort ce mardi soir sur France 3. La chaîne diffuse un épisode inédit de la série "Capitaine Marleau", portée par Corinne Masiero. Virginie Ledoyen a joué dans cet épisode tourné en Guadeloupe et intitulé "L’Arbre aux esclaves". Un projet qui lui tenait à coeur. D’autant plus que c’est la réalisatrice Josée Dayan qui a proposé à Virginie Ledoyen de faire une apparition dans la série. La même Josée Dayan avait fait tourner Virginie Ledoyen dans "Les Misérables" au côté de Gérard Depardieu il y a vingt ans. Dans cet épisode de "Capitaine Marleau", Virginie Ledoyen incarne Anne Duplessis, le parfait opposé du personnage joué par Corinne Masiero. "C'est vrai qu'elles ont des caractères très opposés et un rapport au monde qui n'est pas le même, mais elles ont une force en commun, un point de rencontre, le fait d'être, chacune dans leur genre, des femmes de tête", explique Virginie Ledoyen à "Télé Star". Outre son rôle dans "Capitaine Marleau", que devient Virginie Ledoyen ?

Maman de trois enfants !

À 43 ans, Virginie Ledoyen est actrice mais également chanteuse ! Elle a récemment chanté avec le groupe The Penelopes le temps d’une chanson baptisée "Affliction". Si Virginie Ledoyen n’a pas tourné pour le grand écran depuis deux ans, elle sera bientôt à l’affiche d’une nouvelle série télévisée, diffusée uniquement sur la nouvelle plateforme de vidéos à la demande, SALTO. Dans "Ils étaient dix", Virginie Ledoyen donne la réplique à Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec ou encore Romane et Richard Bohringer. En 2021, Virginie Ledoyen apparaîtra sur Arte dans la série "Nona et ses filles" de Valérie Donzelli. Côté vie privée, Virginie Ledoyen est séparée depuis 2015 d’Arié Elmaleh, acteur et frère de Gad Elmaleh, avec qui elle a deux enfants : Isaac et Amalia. Virginie Ledoyen est également maman d’une fille prénommée Lila, et née en 2001 de sa relation avec Louis Soubrier.

Par Matilde A.