Whoopi Goldberg : que devient l’actrice de 64 ans ? 

C'est l'une des actrices les plus incontournables d'Hollywood. Whoopi Goldberg de son vrai nom Caryn Elaine Johnson est un personnage emblématique du paysage cinématographique américain. Et pour cause, elle commence sa carrière en 1985 en jouant dans le film "La Couleur pourpre" réalisé par Steven Spielberg qui lui vaudra une nomination aux Oscars mais aussi et surtout un pied dans le monde du cinéma. Quelques années plus tard, on retrouve Whoopi Goldberg qui s'en est pris à Bill Cosby, dans le film "Ghost" aux côtés de Demi Moore et Patrick Swayze. Rôle grâce auquel elle remportera un Oscar. Arrivent ensuite les énormes succès de "Sister Act" et "Sister Act 2" qui confirment une nouvelle fois son statut à Hollywood. Le premier est diffusé ce mardi soir sur M6 pour le plus grand bonheur des fans de l'actrice qui, malgré tous ses succès, ne s'est jamais arrêtée.

elle enchaîne les projets

En effet, Whoopi Goldberg ne s'est pas arrêtée au cinéma. Son dernier film, "Pas si folle" de Tyler Perry remonte à 2018. L'actrice a après cela, fait quelques apparitions dans des séries telles que "When We Rise", "Instinct" et d'ici la fin 2020 dans la nouvelle adaptation du roman de Stephen King par Josh Boone, "Le Fléau". Mais Whoopi Golberg a plusieurs cordes à son arc. En plus de la comédie, elle a également écrit des livres pour enfants et produit la série "La vie avant tout". Depuis 2005, elle est chroniqueuse dans l'émission The View sur ABC dans laquelle elle a révélé avoir échappé à la mort. Désormais actrice, réalisatrice et humoriste, il y a fort à parier que l'on retrouvera Whoopi Goldberg très bientôt dans des projets toujours aussi réussis.

Par J.F.