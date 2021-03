Will Smith prêt à se lancer en politique ? Il confirme

Ces dernières années, Will Smith se fait plutôt discret. En juillet dernier, l’acteur américain avait refait parler de lui lorsque sa femme Jada Pinkett Smith avait confirmé avoir été infidèle à Will Smith : "Déjà, la seule personne qui puisse m'accorder la 'permission' [d'avoir une liaison], c'est moi. Je pense que ce qu'August a perçu comme une bénédiction, c'est le fait que toi et moi on était séparé à l'amiable. Je souffrais, j’étais brisée. Et au cours de cette relation, j'ai pris conscience qu'on ne peut pas trouver le bonheur en dehors de soi. Toi et moi, nous essayions de guérir, chacun de manière très différente. Je dirais que nous avons fait tout ce qui était possible pour nous séparer, avant de réaliser que cela n’était pas possible", avait confié la femme de Will Smith dans l’émission "Red Talk Table". Et en ce début du mois de mars, Will Smith fait désormais parler de lui pour ses aspirations en politique.

"je suis optimiste"

Dans un entretien accordé au magazine The Hollywood Reporter, Will Smith a confirmé son souhait de s’engager en politique pour "faire entendre sa voix différemment" : "Je pense que pour l'instant, je vais laisser ce bureau être nettoyé. Et j'y réfléchirai, à un moment de mon parcours (...) J'ai une opinion, je suis optimiste, j'ai de l'espoir, je crois à la compréhension entre les gens et la possibilité d'une harmonie. Je ferai ma part, c'est certain, que cela reste artistique ou que je finisse par m'aventurer dans l'arène politique". En 2015, Will Smith avait déjàlaissé entendre qu’il pourrait se lancer en politique pour contrer la candidature de Donald Trump.

Par Alexia Felix