Will Smith : que devient l’acteur de 51 ans ?

Cinéma, télévision, musique, Will Smith sait tout faire. S’il débute à la télévision et se fait connaître grâce à la série culte "Le Prince de Bel-Air" (1990-1996), c’est au cinéma que l’acteur américain officie le plus à présent. Le comédien ne compte pas moins d’une quarantaine de films à son actif. Héros de guerre, amoureux expert en séduction, combattant d’extraterrestres, génie malicieux sur grand écran, Will Smith a tout joué… ou presque. Et à 51 ans, l’époux de Jada Pinkett Smith a encore de beaux projets qui arrivent. Ces deux prochaines années, l’acteur sera à l’affiche de quatre films. "King Richard" de Reinaldo Marcus Green dans lequel il incarne le père des championnes de tennis Vénus et Serena Williams. Il y aura également "Bright 2" de David Ayer, la suite du film fantastique proposé par Netflix où il est un flic d’un Los Angeles imaginaire où se cotoient des fées, des orques et des elfes.

Will Smith nouvelle valeur sûre de Netflix

Puis "The Council", autre film Netflix dans lequel le comédien incarne le gangster Nicky Barnes, un baron du crime devenu indic. Et enfin "Bad Boys 4", le quatrième volet de la saga policière dans lequel Will Smith et Martin Lawrence reprennent leurs rôles de Mike Lowrey et Marcus Burnett. A noter que ce film était en préparation en janvier 2020. Il est certain que la pandémie de coronavirus va bouleverser le tournage du quatrième volet. Si Chris Bremmer, le scénariste de Bad Boys 3 et 4 ne voulait pas d’une si longue attente entre le volet 2 et le volet 3 (plus de seize ans), il va devoir quand même prendre son mal en patience. En attendant, Will Smith est à retrouver ce dimanche 17 mai sur TF1 dans "After earth", où il partage l’affiche avec son fils Jaden Smith.

Par Non Stop People TV