Will Smith trompé par Jada Pinkett : pourquoi il s’en prend à 50 Cent

Début juillet, le rappeur August Alsina révélait avoir eu une liaison avec l’actrice Jada Pinkett Smith. Des révélations qui ont fait l’effet d’une bombe, la comédienne étant mariée à Will Smith depuis la fin des années 90. Alors que le rappeur menaçait de dévoiler des preuves, celle-ci a été contrainte d’avouer. Jada Pinkett Smith et Will Smith ont ainsi donné une interview à la télévision américaine confirmant les dires de la comédienne. Mais celle-ci a souligné que cette liaison était survenue alors que le couple traversait une mauvaise passe et qu’ils étaient même séparés. Des propos confirmés par Will Smith. Suite à ces révélations, le rappeur 50 Cent a voulu apporter son soutien au héros de "Men in Black". Les deux stars américaines échangent alors sur Instagram.

Une liaison confirmée à la télévision américaine

Quand 50 Cent demande pourquoi le couple a choisi de confirmer cette liaison à la télévision, Will Smith répond : "nous étions séparés donc elle a fait sa vie et j’ai fait la mienne". Ce à quoi a répondu l’interprète de "Candy Shop" : "Et ensuite elle dit qu’ELLE seule peut donner la permission à quelqu’un pour lui exploser le derrière". Le rappeur faisait par-là référence à la rumeur qui disait que Will Smith avait donné son accord pour cette liaison. Visiblement piqué au vif par la phrase de 50 Cent, l’acteur a lâché un "Fuck you 50 (va te faire voir en français ndlr)". Désemparé par cette réponse, le rappeur a posté la capture d’écran de leur échange sur son compte Instagram. Ses followers se sont divisés sur la question quant à la réaction de Will Smith.

Par Non Stop People TV