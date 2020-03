Woody Allen balance que Timothée Chalamet l'a dénoncé dans le seul but de gagner un Oscar

Woody Allen est au coeur de nombreux scandales. La fille adoptive du réalisateur, Dylan, l'a accusé d'agression sexuelle en 1992, une affirmation que Woody Allen a toujours démentie. Cependant, le réalisateur a tenté de se défendre et a tenu à donner sa version des faits. Son nouveau mémoire controversé, a été publié ce lundi 23 mars après un certain retard, car l'éditeur d'origine a renoncé à publier le livre à la suite des protestations menées par le frère de Dylan, Ronan Farrow. Dans ce mémoire, Woody Allen revient sur une polémique et balance sur le comportement de Timothée Chalamet, un jeune acteur avec qui il a tourné en 2017 pour le film A Rainy Day In New York. Selon lui, Timothée Chalamet l'aurait seulement dénoncé après le mouvement #MeToo parce qu’il était en lice pour un Oscar, a déclaré le réalisateur.

Pour tenter de gagner un Oscar

Dans son mémoire "Apropos Of Nothing", Woody Allen a expliqué : "Timothée a ensuite déclaré publiquement qu’il regrettait d’avoir travaillé avec moi et qu’il avait donné de l’argent à une œuvre caritative, mais il a juré à ma sœur qu’il devait le faire car il était nommé pour un Oscar pour le film "Call Me By Your Name", et lui et son agent ont senti qu’il avait une meilleure chance de le remporter s’il me dénonçait, alors il l’a fait.". Le réalisateur a cependant ajouté : "Quoi qu’il en soit, je n’ai pas regretté d’avoir travaillé avec lui et je ne donnerai aucun argent.". Timothée Chalamet fera-t-il une déclaration à la suite des accusations de Woody Allen ?

Par Solène Sab