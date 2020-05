Woody Allen donne sa version des faits sur les accusations d'attouchements

Dans quelques jours, Woody Allen présentera ses mémoires. "Soit dit en passant" sortira le 3 juin 2020 en France. Et à l'intérieur, les gens pourront découvrir la vie du réalisateur en 288 pages. Dans ce livre, il parle sans langue de bois et abordera évidemment "l'Affaire Woody Allen". Dans une interview accordée à Le Point, Woody Allen, défendu par Scarlett Johansson a décidé pour la première fois de se livrer sur l'affaire et donne sa version des faits. C'est en 1992 que l'acteur est accusé pour la première fois d'attouchements sexuels par Dylan Farrow. La justice s'empare de l'affaire mais aucune charge n'est retenue contre lui. Pour lui, ce n'est qu'un désir de vengeance de la part de son ancienne compagne.

"Elle filma Dylan nue plusieurs jours de suite pour essayer de lui faire raconter l'histoire qu'elle avait inventée de toutes pièces. Malgré tous ses efforts, la vidéo obtenue n'était pas convaincante – en fait, le processus se retourna contre elle et apporta la preuve des techniques de coaching coercitives employées par Mia. Elle s'arrangea tout de même pour que cette vidéo atterrisse par magie dans les bureaux de Fox New. Une exploitation intéressée, mais pas très maternelle des images d'une enfant nue de 7 ans" exlique-t-il dans une interview accordé au journal Le Point.

un livre qui n'a failli jamais sortir

Le livre de Woody Allen n'a failli jamais voir le jour. Alors qu'il devait être publié aux éditions Hachette, les employés avaient alors contesté le projet en manifestant devant les bureaux en soutien à Dylan Farrow.

"Ça ne m'a pas fait grand-chose Je savais que les gens voudraient lire ce livre et que, si ces éditeurs ne le leur permettaient pas, d'autres le feraient. Je n'ai jamais douté du fait que, sitôt la nouvelle du refus rendue publique, on m'appellerait pour me dire qu'on était intéressé. C'est ce qui s'est passé. Ils ont pris la mauvaise décision. C'était un moment un peu désagréable, mais on s'est quittés dans les meilleurs termes…" confie Woody Allen, récemment lâché par Amazon.

Par J.F.