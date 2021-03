Yaphet Kotto : l'acteur de James Bond est mort à l'âge de 81 ans

Triste nouvelle pour la saga "James Bond". Après Sean Connery, l'un des acteurs emblématiques de la franchise est décédé lundi 15 mars, dans la soirée. Yaphet Kotto, l'interprète de Mr Big dans "James Bond, Vivre et laisser mourir" est mort à l'âge de 81 ans. Né à New-York en 1939, il s'était lancé dans le théâtre dès le plus jeune âge, à 16 ans. Des débuts remarqués grâce à son rôle dans "Othello" de Shakespeare à seulement 19 ans. Après le théâtre, Yaphet Kotto se lance dans le cinéma avec un rôle aux côtés d'Anthony Quinn dans "Meurtres dans la 110ème rue". Quelques mois plus tard, l'acteur se verra offrir le rôle qui bouleversera sa vie, à savoir Mr Big dans "James Bond, Vivre et laisser mourir". Une interprétation qui lui ouvrira de nombreuses portes comme son rôle dans "Alien, le 8e passager" aux côtés de Sigourney Weaver.

"Tu étais l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood..."

Après une belle carrière, Yaphet Kotto avait décidé d'arrêter le cinéma en 2008 pour se consacrer à sa femme, Tessie Sinahon et ses 6 enfants. C'est cette dernière qui a annoncé la nouvelle sur son compte Facebook : "Je suis attristée et toujours sous le choc du décès de celui qui était mon mari depuis 24 ans, Yaphet. Il est décédé la nuit dernière vers 22h30, heure des Philippines. C'est terriblement douloureux d'annoncer cette nouvelle aux fans, aux proches et à la famille de mon mari", a-t-elle écrit.

Elle n'a pas souhaité communiquer les causes du décès de l'acteur de James Bond et s'est ensuite adressée à son mari : "Tu avais joué des méchants dans certains de tes films mais pour moi, tu étais un vrai héros et je ne suis pas la seule. Tu étais un homme bon, un bon père, un bon mari, un homme bien, une perle rare. Tu étais l'un des meilleurs acteurs d'Hollywood, une légende. Repose en paix chéri, tu vas me manquer tous les jours, toi qui étais mon meilleur ami et mon roc. Je t'aime, tu seras toujours dans mon cœur".

Par J.F.