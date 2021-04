Yves Rénier mort : Jean-Luc Reichmann, Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas…pluie d'hommages sur les réseaux sociaux

Le monde du cinéma est en deuil. Yves Rénier est mort ce samedi 24 avril des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 78 ans. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle par le biais d'un communiqué à l'AFP. Une triste nouvelle pour celui qui avait fait les beaux jours du cinéma français. Pendant près de 30 ans, il avait incarné le célèbre Commissaire Moulin sur TF1. Depuis quelques années, Yves Rénier était passé derrière la caméra et produisait des séries comme "Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi", diffusée sur TF1 ou encore plus récemment, le téléfilm "La Trappe" inspiré de l'affaire Michel Fourniret sur la même chaîne.

"Dis-moi que ce n’est pas possible"

Yves Rénier était donc un élément primordial du groupe TF1. C'est tout naturellement que le groupe a décidé de lui rendre un bel hommage sur ses réseaux sociaux, quelques minutes après l'annonce sa mort : "Nous apprenons avec beaucoup de tristesse la disparition d'Yves Rénier. Acteur, réalisateur et scénariste indissociable de l'histoire de TF1. Il incarnera pendant plus de vingt-cinq ans le très populaire Commissaire Moulin et fit souvent partie des grands succès (…) Nos pensées vont à ses quatre enfants, son épouse et ses proches, il nous manquera".

Le groupe n'est pas le seul à lui avoir rendu un bel hommage. Jean-Luc Reichmann a posté une photo de son ami qu'il a légendée du message suivant : "Yves… Dis-moi que ce n’est pas possible. On était encore hier au téléphone. Je t’embrasse comme je t’aime".

Jean-Pierre Foucaut a adressé un dernier au revoir à l'acteur sur Twitter : "Non !!! Yves Renier ! Quelle tristesse ! Compagnon de TF1 pendant 30 ans avec le Commissaire Moulin.. Acteur et réalisateur talentueux.. Jacqueline Sauvage, permettant à Muriel Robin d’avoir l’un de ses plus beaux rôles . Tendres pensées à Karine et aux enfants".

Tristesse grande gueule grand cœur. Un visage si familier, du commissaire Moulin de notre enfance aux grandes sagas de @tf1 en passant par les téléfilms engagés comme celui sur Jacqueline Sauvage qui m’avait bouleversé. Un grand monsieur de la télé!

