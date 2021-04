Yves Rénier mort : Mathilde Seigner lui rend un vibrant hommage

Yves Rénier nous a quittés le 24 avril des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 78 ans. La mort de celui qui a incarné le commissaire Moulin pendant trente ans a emu et touché la famille du cinéma, et plus particulièrement Mathilde Seigner, qui s’est confiée au sujet de sa disparition à nos confrères du Parisien. Très affectée, elle a parlé avec émotion de son ami : "On se connaissait depuis vingt-cinq ans. Je ne me rappelle même plus comment on s’est rencontré, sûrement avec le clan Hallyday. Il faisait partie de la bande de Johnny", avant d’ajouter que l'acteur et réalisateur "était comme quelqu’un de [s]a famille". "Mon père est mort il y a neuf mois au même âge. Yves adorait mon père, donc la première chose que j’ai dite, c’est : ‘il a rejoint papa’. C’était une des personnes les plus importantes de ma vie".

Une longue amitié

Mathilde Seigner a ajouté avoir une relation particulière avec l’acteur disparu et qu’elle a aussi collaboré avec lui professionnellement : "Yves et moi, c’est une histoire un peu particulière. On était amis depuis des années, on avait toute une bande de potes, on faisait des dîners, on partait en vacances ensemble. On était très liés et un jour il m’a dit : ‘J’ai envie de te faire tourner.’ Il a eu cette idée de Médecin-chef à la Santé il y a des années". Elle a aussi évoqué les difficultés auxquelles s’est confronté Yves Rénier lorsqu’il a voulu devenir réalisateur : "Il y avait des chaînes à l’époque comme France Télévisions, qui étaient réticentes à ce que ce soit lui le réalisateur, parce qu’il n’avait pas l’image d’un talent de metteur en scène. J’avais dit que je ne le ferais pas si ce n’était pas lui et une semaine après, ils ont dit oui. Ensuite, ils ne juraient que par lui". Un vibrant hommage de la part de l’actrice, très peinée par la disparition de son ami.

Par Sarah Chelly