Yves Rénier mort : Mathilde Seigner toujours très touchée par la mort de l'acteur

Le 24 avril, l'emblématique Commissaire Moulin décédait à l'âge de 78 ans des suites d'une crise cardiaque à son domicile de Neuilly-sur-Seine. Pendant plus de trente ans, Yves Rénier a incarné ce personnage désormais si célèbre. C'est sa femme Karin qui avait annoncé la nouvelle auprès de l'AFP. Suite à l'annonce de sa mort, les hommages s'étaient rapidement multipliés sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Reichmann avait posté une photo de son ami qu'il a légendée du message suivant : "Yves… Dis-moi que ce n’est pas possible. On était encore hier au téléphone. Je t’embrasse comme je t’aime". Jean-Pierre Foucaut avait lui aussi eu un petit mot pour l'acteur sur son compte Twitter : "Non !!! Yves Renier ! Quelle tristesse ! Compagnon de TF1 pendant 30 ans avec le Commissaire Moulin.. Acteur et réalisateur talentueux".

"tu me manques"

Mais un hommage avait particulièrement ému, celui de Mathilde Seigner dans les colonnes du Parisien : "Je ne me rappelle même plus comment on s'est rencontré, sûrement avec le clan Hallyday, il faisait partie de la bande de Johnny. Yves, c'était comme quelqu'un de ma famille. Mon père est mort il y a neuf mois au même âge. Yves adorait mon père, donc la première chose que j'ai dite ce matin quand j'ai appris, c'est : il a rejoint papa. C'était une des personnes les plus importantes de ma vie…".

Plus d'un mois après sa mort, Mathilde Seigner se montre toujours aussi touchée par la mort de son ami. Elle vient de poster sur son compte Instagram ce mardi 1er juin, une photo d'elle accompagnée d'Yves Rénier qu'elle a légendée : "Mon grand ami Yves, tu me manques".

Par J.F.