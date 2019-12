Zac Efron hospitalisé en urgence : l'acteur échappe de peu à la mort sur un tournage

Les fans du trentenaire ont passé une mauvaise nuit ! Le Daily Mail a révélé, ce samedi 28 décembre, que Zac Efron avait frôlé la mort, juste avant Noël. Sur le tournage d'une série documentaire en Papaousie-Nouvelle-Guinée, l'acteur a contracté une grave infection qui aurait pu être mortelle. En urgence, il a été transporté en avion jusqu'à Brisbane en Australie pour être pris en charge au St Andrews War Memorial Hospital. La star était dans un état critique à cause d'une « forme de typhoïde ou infection bactérienne similaire » comme l'a dévoilé le Daily Mail. Son état de santé serait revenu à la normale ce qui lui aurait permis de rejoindre sa famille aux États-Unis pour les fêtes, après plusieurs jours d'hospitalisation.

Le comédien de « High School Musical », « Baywatch » ou encore « The Greatest Showman » ne donnait plus de nouvelles sur les réseaux sociaux depuis fin novembre alors qu'il partait tourner cette série documentaire nommée « Killing Zac Efron » et qui porte malheureusement bien son nom ! Ce programme, co-produit par Zac Efron lui-même, serait un jeu de survie de 21 jours « au plus profond de la jungle, sur une île éloignée et dangereuse ». L'ex de Vanessa Hudgens a fait peur à sa communauté de fans qui a exprimé son émotion sur Twitter : « Je refuse de vivre dans un monde dépourvu de Zac Efron », « J'apprends cette nouvelle sur Zac Efron... Faut pas jouer avec mon cœur comme ça », « S'il était arrivé quelque chose à Zac Efron, je m'en serais pas relevée »... Des admirateurs plus en « PLS » que le principal concerné !