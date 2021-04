Zac Efron : son visage transformé, les internautes sous le choc

On ne présente plus Zac Efron. L'acteur s'est fait connaître en jouant il y a quelques années maintenant, le rôle de Troy dans la célèbre série "High School Musical". Son visage d'ange a rapidement fait l'unanimité auprès des fans de la série et depuis, il enchaîne les succès. En 2019, Zac Efron faisait parler de lui suite au grave accident qu'il avait eu lors du tournage d'une série documentaire "Killing Zac Efron" en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lors de ce dernier, l'ex de Vanessa Hudgens s'est retrouvé dans un état critique suite à une infection qui aurait pu être mortelle, une "forme de typhoïde ou infection bactérienne similaire", selon le Daily Mail. Hospitalisé en urgence, Zac Efron a rapidement été tiré d'affaire.

"qu'est-ce qui lui est passé par la tête ?"

Mais si l'acteur fait parler de lui ce samedi 24 avril, c'est pour une toute autre raison. La veille, le compte officiel de "La journée de la terre", a publié une vidéo sur Facebook. Dans cette dernière, Zac Efron a fait une apparition remarquée. Son visage est totalement différent et les fans ont eu un peu de mal à le reconnaître. Un choc pour les internautes qui l'ont rapidement fait savoir sur Twitter, ils ont été nombreux à commenter ce nouveau visage : "Je me réveille et je vois la connerie de Zac Efron, qu'est-ce qui lui est passé par la tête", "Zac Efron le carnage, il va bientôt ressembler aux Bogdanoff", ou encore "Mon premier crush, l'homme que j'ai surkiffé avec un visage parfait a.k.a Zac Efron a fait de la chirurgie et maintenant ressemble aux Bogdanoff, je vais chialer", peut-on lire sur le réseau social.

Je me réveil et je vois la connerie de Zac Efron, qu’est ce qui lui est passé par la tête ? pic.twitter.com/QxSW8fPDGa — Yuno_31 (@EmmaTomiak) April 24, 2021

Quand tu veux deloger un nid de guêpes toi-même #ZacEfron pic.twitter.com/F3hUjTPYsM — Sucrette Daddy (@tudobemfr) April 24, 2021

il a fait des injections zac efron... pq il a fait ça ptn non non pic.twitter.com/iW2qNCi2rR — valentine ♡ (@1989sunflowers) April 23, 2021

Par J.F.