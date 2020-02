Zoe Saldana : La décision rare de son mari pour leur mariage

Bien que sa carrière ait explosé dans les années 2010 avec des films comme "Avatar" de James Cameron en 2009, "Colombiana" (2011), "Star Trek" (2013 et 2016) et "Les Gardiens de la Galaxie" (2014 et 2017), Zoe Saldana reste extrêmement discrète sur sa vie privée. L’actrice de 41 ans est mariée depuis juin 2013 avec le peintre et sculpteur italien Marco Perego. Ce n’est que deux ans plus tard dans les colonnes d’Instyle que l’actrice confirmait son mariage avec l’artiste. Le couple accueille le 8 décembre 2014 des jumeaux, deux garçons prénommés Cy Aridio Perego Saldana et Bowie Ezio Perego Saldana. C’est toujours en toute discrétion que la comédienne et son mari accueillent leur troisième enfant, un autre garçon appelé Zen Perego Saldana. Sur la chaîne de télévision People ce mois-ci, celle qui incarnait Neytiri dans Avatar déclarait qu’elle n’essayerait pas d’avoir une fille et qu’elle acceptait de relever le défi d’avoir et d’élever trois garçons.

Une famille engagée

Une famille discrète et engagée. Toujours dans les colonnes d’Instyle, Zoe Saldana révélait que son mari, très impliqué dans la cause féministe, avait tenu à prendre le nom de son épouse. "J’ai tenté de l’en empêcher. Je lui ai dit : si tu utilises mon nom, tu seras émasculé par ta communauté d’artistes, par les hommes de la communauté latine et par le monde en général", racontait l’héroïne des Gardiens de la Galaxie. "Il m’a répondu : Zoe, je n’en ai vraiment rien à faire", ajoutait-elle. Un choix que continue d’assumer son mari Marco Perego en toutes circonstances.

La comédienne est à retrouver sur TF1 ce dimanche 23 février dans "Les Gardiens de la Galaxie" aux côtés de Chris Pratt, Dave Bautista, Vin Diesel et Bradely Cooper.

Par Ambre L