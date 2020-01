Anne-Claire Coudray : quels conseils lui a donné Claire Chazal pour le JT de TF1 (exclu vidéo)

Le 18 septembre 2015, Anne-Claire Coudray remplaçait définitivement Claire Chazal à la présentation des journaux du week-end de TF1. Un nouveau costume que l’ancienne reporter de guerre a endossé avec brio. Ses JT restent en tête et réalisent régulièrement de belles audiences. Sur Non Stop People, Anne-Claire Coudray est revenue sur cette période, quand elle a su qu’elle allait prendre la place de Claire Chazal, reine incontestée du JT pendant 24 ans. "Moi j’étais en congé maternité donc loin de tout cela, loin des rumeurs. Mes collègues m’appelaient me disant que mon nom circulait. J’étais loin de cette actualité-là et les choses se sont précipitées", raconte-t-elle.

Claire Chazal lui a donné de précieux conseils

Annoncée aux commandes des JT du week-end de la première chaîne, Anne-Claire Coudray a pu bénéficier de conseils précieux de Claire Chazal. "Elle ne m’en a pas donné beaucoup, mais des conseils précieux", souligne la journaliste. "Elle m’avait dit de rester soi-même. C’est très important pour durer et la sincérité, ça se voit à l’écran".

Anne-Claire Coudray avoue aussi avoir regardé le dernier JT de Claire Chazal avec une émotion certaine. "J’avais la gorge serrée […] parce que j’ai compris toute l’émotion qui était la sienne. Je me suis surtout dit ‘j’espère que je serai digne de ce qu’elle a représenté pendant toutes ces années. Je pense aujourd’hui que je continue cet héritage-là". Pour rappel, le divorce fut douloureux entre TF1 et celle qui officie aujourd’hui sur France 5 avec "Entrée Libre". Sur les ondes de RTL en juillet 2018, Claire Chazal racontait avoir vécu son éviction comme un véritable "coup de poignard".

Par Ambre L