Christophe : état de santé, mort… Retrouvez sa dernière interview (exclu vidéo)

Christophe est mort des suites "d’un emphysème", une maladie pulmonaire. Il était hospitalisé depuis le 26 mars. Si Le Parisien avait affirmé fin mars qu’il avait été testé positif au coronavirus, sa femme Véronique Bevilacqua n’a jamais fait mention de la maladie dans ses communiqués. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné", ont écrit dans un communiqué son épouse et sa fille Lucie.

Passionné par sa musique, Christophe n’a jamais cessé de composer et de parler de son amour pour son art. Le 3 février, il était l’invité exceptionnel de Jordan de Luxe dans "L’instant de Luxe" sur Non Stop People. Une émission enregistrée le 13 janvier 2020. Son état de santé, le temps qui passe, le succès avec son titre "Aline", son amitié avec Laetitia Casta, le chanteur s’était livré en toute franchise. Sobre et touchant, Christophe déclarait quant à l’idée de partir : "Heureusement, j’ai la passion et la création. Je pense surtout au présent."

L’interview est rediffusée ce vendredi 17 avril sur Non Stop People

Par Ambre L