Evelyne Thomas sur Non Stop People : l’animatrice arrive en quotidienne

Evelyne Thomas est l’un des nouveaux visages de Non Stop People ! L’animatrice prend en effet les rênes d’un programme quotidien. Chaque jour, elle recevra une personnalité pendant 26 minutes. Un tête-à-tête fort et intime, propice aux confidences. Une interview qui prend le temps, bien loin de la mode du zapping effréné à laquelle adhèrent de plus en plus de programmes.

L’émission sera diffusée à partir de fin septembre du lundi au vendredi à 12h30 et 19h. Intitulé tout simplement "Evelyne Thomas", le programme se veut bienveillant, imprégné de toute l’empathie qui fait le succès de l’animatrice.

Une émission intimiste

Il y a trois ans, Non Stop People avait accueilli Jean-Marc Morandini pour produire "Morandini Live", émission diffusée en direct du lundi au vendredi de 10h30 à midi et en simultanée sur CNEWS. La chaîne propose également chaque jour des journaux en direct, l’émission "L’Instant de Luxe" (dont la durée sera doublée la saison prochaine) et "Le Débrief de Non Stop". Ce programme présenté par Michael Dos Santos revient également avec une nouvelle formule.

À noter qu’Evelyne Thomas conserve également ses émissions sur Chérie 25 la saison prochaine à savoir "C’est mon choix", "Snapped : Les Femmes Tueuses" et "Chérie s'occupe de vous". Après une carrière de journaliste pour France 3 régions, l'animatrice a connu la consécration avec l'émission "C'est mon choix" diffusée sur France 3 de 1999 à 2004.

Par Non Stop People TV