Nancy Marie-Claire : Une séance avec la coach de Sonia Rolland (exclu vidéo)

En plateau, Nancy Marie-Claire a expliqué à Mathilde Wessels son parcours de danseuse et chorégraphe pour les plus grands chanteurs des années 90 et les plus grandes émissions de télévision. Avant une reconversion en tant que coach sportif personnalisé. Elle travaille désormais avec des personnalités du milieu artisitique : "On a une heure, ils ont besoin de décompresser, de sortir de ce qu'ils sont en train de faire, d'avoir un moment pour eux. C'est vraiment important. Ils ont besoin de décompresser et le sport ça vous aide à être bien dans votre peau" indique Nancy Marie-Claire. Ses cours ne sont pas réservés aux stars mais accesibles à tous et ses séances sont personnalisés en fonction des clients et de leurs demandes.

Par Non Stop People TV