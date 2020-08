Adriana Karembeu : pourquoi son père n’a aucune relation avec sa fille Nina

Adriana Karembeu est l’heureuse maman d’une petite fille prénommée Nina. Née de sa relation avec l’homme d’affaires Aram Ohanian, Nina comble sa maman de bonheur depuis deux ans maintenant, presque jour pour jour. Invitée du podcast de "Télé Loisirs", intitulé "Parents d’abord", le mannequin de 48 ans s’est confié sur son rôle de maman, mais aussi sur son passé douloureux avec son père. Adriana Karembeu livre notamment que son père refuserait de voir Nina. Une situation qui touche Adriana Karembeu. "Parfois, j'ai la haine. Mais s'il a envie de la voir, je ne vais pas lui interdire. Sauf qu'il n'a pas envie ! Sinon, il serait déjà là…", estime-t-elle avant d’évoquer son passé douloureux et la raison pour laquelle elle a décidé de devenir maman assez tardivement. "Souvent, je me dis que c'est à cause de mon père et de mon enfance, que j'ai mal vécue. J'avais peut-être peur de reproduire ce que j'ai vécu même si ça paraît complètement débile. Quand j'étais enfant, je me suis sentie non seulement pas désirée, mais détestée. Peut-être que ça a joué dans mon inconscient, ça a peut-être une influence…", raconte la jolie blonde.

"Mais comment a-t-il pu ?"

Victime de violences, aussi bien mentales que physiques, Adriana Karembeu en garde des traces indélébiles. "Je le regarde encore autrement. Parfois, la blessure est encore plus profonde quand on a un enfant. Je me mets dans la position de mon père. Je me dis alors : 'Mais comment a-t-il pu ?'. C'est encore plus incompréhensible. C'est encore plus douloureux. La meilleure solution, c'est de ne pas trop y penser, de marcher en avant et de se dire : 'C'est du passé'. C'est comme une cicatrice. Parfois, elle peut saigner. J'ai 48 ans, mais ça fait encore mal…", affirme-t-elle, toujours à Télé Loisirs. Heureusement, Adriana Karembeu peut compter sur sa fille Nina et son époux Aram Ohanian. La petite famille coule des jours heureux, comme Adriana Karembeu l’explique : "Je suis remplie d'amour. Je ne pensais pas qu'on pouvait aimer à ce point. Ça prend toutes vos tripes, votre corps et vos pensées. Je suis prête à égorger quiconque représenterait un danger pour ma fille. Je suis une louve, un tigre, c'est fou. C'est quelque chose de très animal…".

Par Matilde A.