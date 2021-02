Agnès B : victime d'inceste, elle livre un témoignage poignant

Depuis le début de l'année 2021, les langues se délient. Le 7 janvier, Camille Kouchner sortait son livre "La Familia Grande" dans laquelle elle mettait en lumière les agissements dont son frère jumeau a été victime. Olivier Duhamel, son beau-père aurait abusé de lui pendant de longues années. Suite à son témoignage, de nombreuses victimes ont décidé de sortir du silence. C'est le cas notamment de Coline Berry. La fille de Richard Berry vient d'être entendue par les enquêteurs.

"Je me sens obligée de le faire pour protéger d’autres enfants".

Elle a décidé de porter plainte contre l'acteur après avoir subi de nombreux actes incestueux lorsqu'elle était plus jeune. Une parole qui se libère chaque jour. Et ce dimanche 14 février, c'est la styliste Agnès B qui a décidé de briser l'omerta. Agnès Troublé, de son vrai nom, assure avoir été abusée par son oncle. "À 16 ans je me dis : ce n'est pas possible. J’en parle à ma mère qui réagit à peine, en fait, ce qui m’a fait du mal. Je me suis mariée à 17 ans pour échapper à ça aussi. Sans doute. Sûrement même." Elle poursuit ensuite : "J'étais très timide, j’ai commencé à en parler vers 30 ans je crois, quand j’ai eu la boutique rue du Jour où je me suis sentie tout à coup épanouie avec mon deuxième mari. Cela marque à vie, tout simplement, c'est une chose qui vous marque à vie".

Une prise de parole beaucoup réfléchie et qu'elle pense aujourd'hui nécessaire : "C'est pas du tout que j’ai envie d’en parler, mais je me sens un peu obligée de le faire pour essayer de protéger d’autres enfants".

Par J.F.