Alber Elbaz : Laura Smet, Cristina Cordula,... Les stars lui rendent hommage

Alber Elbaz, le célèbre créateur de mode israélo-américain, est décédé à l’âge de 59 ans. Le styliste reconnaissable à ses lunettes et son nœud papillon, s'est éteint soudainement suite au Covid-19, a annoncé le groupe Richemont dans un communiqué ce dimanche 25 avril. "C’est sous le choc et avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès soudain d’Alber. (...) C’était un homme d’une chaleur exceptionnelle et très talentueux, et sa vision si singulière, son sens de la beauté et de l’empathie laisseront une marque indélébile", a déclaré le président, Johann Rupert. Avec le groupe de luxe, Alber Elbaz avait fait son grand retour en lançant sa marque AZ Factory, dont la première collection a été présentée en janvier dernier.

Évincé brutalement de Lanvin

Successeur d'Yves Saint Laurent à la tête du prêt-à-porter chez Yves Saint Laurent en 1998, Alber Elbaz évincé au bout de trois saisons, est devenu le directeur artistique de la maison Lanvin en 2001. Avec ses robes, souvent noires, le créateur va habiller de nombreuses stars sur les tapis rouges, comme Natalie Portman, Meryl Streep, Cate Blanchett et Catherine Deneuve. Sa mode féminine et fonctionnelle va apporter le succès à la maison de couture française. Mais il est évincé en 2015. Le styliste a mal vécu ce départ brutal. Sa disparition a ému le monde de la mode qui lui a rendu hommage sur la Toile. Laura Smet a partagé sa tristesse tout comme Carla Bruni, en se souvenant de ses défilés "si beaux" : "un génie s’en va... encore...". De son côté, Cristina Cordula a salué le talent du créateur : "Je n’ai pas de mots pour exprimer mes sentiments en ce moment... On se sentait si belles et féminines dans ses sublimes créations… Il savait vraiment sublimer les femmes". "Effondré de tristesse", Gad Elmaleh a regretté la disparition d'"un ami, un frère", "un génie".

Par Marie Merlet