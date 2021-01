Alexander Wang accusé d’agressions sexuelles : le styliste se défend

Accusé d'agressions sexuelles, Alexander Wang a pris sa défense pour démentir les faits. Ces derniers jours, le styliste américain a été visé par plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux dénonçant ses agissements. Ces prises de paroles de plusieurs mannequins, relayées sur les comptes Instagram Diet Prada et Shit Model Management, ont fait suite à deux vidéos du mannequin Owen Mooney, partagées le 11 décembre dernier sur TikTok et Instagram. Sans nommer l'ancien directeur artistique de la maison Balenciaga, le jeune homme a raconté avoir été victime d'attouchements de sa part dans une boîte de nuit à New York en 2017. Lorsque ce dernier a ensuite confirmé l'identité d'Alexander Wang, de nombreuses voix se sont élevées.

Des "allégations sans fondement"

Sur son compte Instagram, le styliste de 37 ans s'est exprimé pour se défendre : "Ces allégations sans fondement ont été créés par des sites sur les réseaux sociaux qui ont ignoré à plusieurs reprises la valeur et l'importance de la preuve ou de la vérification de faits. Mon équipe fait tout ce qui est en son pouvoir pour enquêter sur ces affirmations et je promets de rester honnête et transparent tout au long de cette procédure". "Voir ces mensonges sur moi se perpétuer comme des vérités a été exaspérant. Je n’ai jamais eu le comportement atroce décrit et ne me conduirai jamais de la manière qui a été alléguée. J’ai l’intention d’aller au fond des choses et de tenir pour responsable quiconque est à l’origine de ces allégations et les diffuse vicieusement en ligne", a-t-il déclaré, a rapporté le magazine Dazed.

Par Marie Merlet