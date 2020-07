Alexandra Rosenfeld se confie sur son divorce avec Sergio Parisse

Avant de rencontrer Hugo Clément avec qui elle file le parfait amour, Alexandra Rosenfeld a été en couple et mariée à Sergio Parisse, rugbyman Italien qui évoluait à l’époque au Stade Français. Le couple se marie en juillet 2010 et accueille quelques semaines plus tard une petite Ava, le 23 août 2010 exactement. Mais un peu plus de deux ans plus tard, les parents se séparent. Lors de l’enregistrement du podcast Bliss Stories, Alexandra Rosenfeld s’est confiée sur sa peur de l’accouchement mais également sur son divorce qu’elle a peu évoqué dans les médias…

Une "première longue relation"

Avec sa carrière de rugbyman, Sergio Parisse était souvent en déplacement, ce qui ne dérangeait pas Alexandra Rosenfeld. "J’aime avoir des personnes qui m’accompagnent qui sont beaucoup en déplacement. Parce que comme je suis une fille unique, j’ai besoin de mes moments toute seule. Ce n’était pas un problème pour moi. Mais je m’étais quand même beaucoup habituée à être seule avec elle (sa fille Ava, ndlr). Et ça faisait presque 7 ans que nous étions ensemble. C’était ma première vraie longue relation" explique l’ancienne reine de beauté.

Un divorce qui remet en cause ses envies de maternité

Puis elle continue, "On s’était rencontrés tous les deux, on était deux bébés, on a grandi ensemble et puis on a grandi différemment. On ne s’aimait plus". Lorsqu’ils décident de divorcer, "Ava avait deux ans et demi". A cette époque, Alexandra Rosenfeld n’est pas sûre de devenir maman à nouveau et ses envies de maternité s’envolent. "J’étais tellement complète, il n’y avait aucun vide en moi. Donc en fait je m’étais dit ‘Elle sera peut-être elle aussi fille unique’". Si elle a eu d’autres relations après son divorce, elle confie que celles-ci s'essouflaient vite. Jusqu’à sa rencontre avec le journaliste Hugo Clément lors du tournage de Fort Boyard… De leur amour est née une petite Jim en janvier dernier.

Par Non Stop People TV